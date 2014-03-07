easyJet meldet mehr Passagiere

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Februar 2014 eine Zunahme der Passagierzahlen um 2,9 Prozent bekanntgeben.

Im Februar haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresfebruar mit einer Zunahme von 2,9 Prozent verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Februar 4,232 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf hohe 90,7 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 61,596 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 3,5 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei sehr guten 89,4 Prozent.