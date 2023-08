Robin Hood bekundet Mühe Fuss zu fassen

Mit Robin Hood Aviation muss sich ein weiterer Hoffnungsträger im Regionalverkehr unter Gläubigerschutz begeben.

Die noch junge Regionalfluggesellschaft ging im 2007 an Graz an den Start und probiert ihr Geld mit zwei effizienten Saab 340 auf Nebenrouten zu verdienen. Die übermächtige Konkurrenz macht auch vor Robin Hood nicht halt und zwingt die schlank arbeitende Unternehmung in ein Sanierungsverfahren einzutreten. Die Linienfluggesellschaft gibt auf ihrer Homepage bekannt, dass sie während dem Gesundungsprozess weiter fliegen wird und alles daran setzt eine Zusatzfinanzierung zu finden, damit die Arbeitsplätze gesichert werden können. Momentan befliegt Robin Hood die Strecken Graz Zürich und Linz Zürich. Es ist zu hoffen, dass die noch junge Gesellschaft nicht in Konkurs gehen muss.