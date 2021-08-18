Singapore gibt Julizahlen bekannt

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Juli 2021 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 128,8 Tausend Passagiere, im Vorjahresjuli waren es Corona bedingt mit 29,3 Tausend noch viel weniger.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, auch im Juli sind bei der Airline aus Singapur fast keine Passagiere zugestiegen. Singapore Airlines und Silkair konnten im Juli lediglich 128,8 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Juli 2019 flogen mit Singapore und Silkair noch 2,335 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli von 777,8 Millionen Sitzplatzkilometzern auf 4,394 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Juli 772,3 Millionen Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 176,4 Millionen. Der Sitzladefaktor hat sich um 5,1 Prozentpunkte auf 17,6 Prozent verschlechtert.

Singapore Airlines Cargo konnte im Juli 88,3 Tausend Tonnen Fracht transportieren (Vorjahresjuli 55,6 Tausend Tonnen), das entspricht einer Verbesserung von 59 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Juli 2021 leidglich 150,9 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es 33,9 Tausend. Vor der Corona Krise im Juli 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 3,297 Millionen Passagiere transportieren.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Singapore Airlines

Die Julizahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man in der Corona Krise immer noch keine Erholung ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter COVID-19 als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.