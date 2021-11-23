Singapore gibt Oktoberzahlen bekannt

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2021 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 165,5 Tausend Passagiere, im Vorjahresoktober waren es Corona bedingt mit 40,7 Tausend noch viel weniger.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, auch im Oktober sind bei der Airline aus Singapur fast keine Passagiere zugestiegen. Singapore Airlines und Silkair konnten im Oktober lediglich 165,5 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Oktober 2019 flogen mit Singapore und Silkair noch gut 2,341 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober von 1,372 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 4,545 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Oktober 1,003 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 217,1 Millionen. Der Sitzladefaktor erreichte 22,1 Prozent vor der Krise im Oktober 2019 waren die Flugzeuge bei Singapore Airlines zu 84,4 Prozent ausgelastet.

Singapore Airlines Cargo konnte im Oktober 94,0 Tausend Tonnen Fracht transportieren (Vorjahresoktober 60,2 Tausend Tonnen), das entspricht einer Verbesserung von 56,1 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Oktober 2021 leidglich 189,7 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es 49,0 Tausend. Vor der Corona Krise im Oktober 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch mehr als drei Millionen Passagiere transportieren.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Singapore Airlines

Die Septemberzahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man in der Corona Krise immer noch keine Erholung ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter COVID-19 als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.