Singapore Airlines gibt Februarzahlen bekannt

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Februar 2022 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 473,3 Tausend Passagiere, im Vorjahresfebruar waren es Corona bedingt mit 59,7 Tausend noch viel weniger.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, auch im Februar sind bei der Airline aus Singapur nur wenige Passagiere zugestiegen. Singapore Airlines und Silkair konnten im Februar 473,3 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Februar 2020 flogen mit Singapore und Silkair noch 1,5 Millionen Passagiere, das waren krisenbedingt bereits 20 Prozent weniger als im Februar 2019. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar von 2,869 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 5,924 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Februar 2,518 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 289,3 Millionen. Der Sitzladefaktor erreichte 42,5 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 32,4 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Februar 67,4 Tausend Tonnen Fracht transportieren (Vorjahresfebruar 63,4 Tausend Tonnen), das entspricht einem Anstieg von 6,3 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Februar 2022 insgesamt 544,6 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es 67,7 Tausend. Vor der Corona Krise im Februar 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 2,793 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.