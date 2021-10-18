Singapore gibt Septemberzahlen bekannt

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im September 2021 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 136 Tausend Passagiere, im Vorjahresseptember waren es Corona bedingt mit 36,8 Tausend noch viel weniger.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, auch im September sind bei der Airline aus Singapur fast keine Passagiere zugestiegen. Singapore Airlines und Silkair konnten im September lediglich 136 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im September 2019 flogen mit Singapore und Silkair noch gut 2,2 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember von 1,210 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 4,316 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im September 872,1 Millionen Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 213,5 Millionen. Der Sitzladefaktor blieb mit 19,0 Prozent unverändert tief.

Singapore Airlines Cargo konnte im September 92,0 Tausend Tonnen Fracht transportieren (Vorjahresseptember 59,6 Tausend Tonnen), das entspricht einer Verbesserung von 54,4 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat September 2021 leidglich 159,7 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es 42,6 Tausend. Vor der Corona Krise im September 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 3,119 Millionen Passagiere transportieren.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Singapore Airlines

Die Septemberzahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man in der Corona Krise immer noch keine Erholung ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter COVID-19 als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.