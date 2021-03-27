Keine Erholung bei Singapore

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Februar 2021 flogen mit Singapore Airlines 51,7 Tausend Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einem Einbruch von 95,9 Prozent.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, wie in den Vormonaten flogen auch im Februar 2021 mit der Airline aus Singapur fast keine Passagiere. Singapore Airlines konnte im Februar noch gerade einmal 51,7 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresfebruar waren es 1,273 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 72,2 Prozent auf 2,832 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 96,0 Prozent auf 277,4 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 57,6 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent verschlechtert, damit waren in den Flugzeugen von Singapore Airlines jeweils 9 von zehn Sitzen nicht belegt.

Die Februarzahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man immer noch keine Erholung von den bedingten Corona Tiefständen ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter der COVID-19 Krise als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.

Singapore Airlines Cargo leidet ebenfalls massiv unter der Krise, im Februar wurden noch 63,4 Tausend Tonnen Fracht transportiert (Vorjahresfebruar 91,4 Tausend Tonnen), das entspricht einem Rückgang von 30,6 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Februar 2021 leidglich 67,7 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen (Vorjahresfebruar 2,184 Millionen Passagiere), das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 96,9 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen von Singapore Airlines

Die Corona Krise ist bei einigen stark interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März wegen der Corona Pandemie komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei bis vier Jahre nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn rasch ein Medikament gegen diese Krankheit gefunden wird.