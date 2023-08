Republic Airways meldet soliden Gewinn

Bei einem Umsatz von 339,3 Millionen US Dollar erwirtschaftete Republic Airways einen Gewinn von 19 Millionen US Dollar.

Das letzte Quartal wurde bei der US Fluggesellschaft am 31. Dezember abgeschlossen, verglichen mit dem vierten Quartal 2007 resultierte im 2008 ein um 3,6 Prozent tieferer Umsatz, auch der Gewinn bildete sich von 24,3 Millionen US Dollar auf 19,0 Millionen US Dollar zurück. Die Gesellschaft fügt in ihrer Finanzmeldung jedoch an, dass beim Gewinn in den vorhergehenden vierten Quartalsabschlüssen Steuerverpflichtungen von rund 2,7 Millionen Dollar eingeschlossen waren. Für das Jahr 2008 meldet Republic Airways einen Umsatz von 1,48 Milliarden US Dollar und einen um 2,2 Prozent höheren Gewinn von 84,58 Millionen US Dollar. Link: Wochenschau Link: Republic Airways