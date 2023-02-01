Lufthansa Technik wartet Boeing 737 von FLYR

FLYR Boeing 737 (Foto: Flyr AS)

Die Lufthansa Technik AG übernimmt für die norwegische Fluggesellschaft FLYR AS Base-Maintenance-Leistungen für Flugzeuge der Typen Boeing 737 MAX 8 sowie 737-800.

Ab dem Januar 2023 wird Lufthansa Technik Budapest an der Flotte der Start-up-Airline die planmäßigen Base Checks durchführen. „Lufthansa Technik hat uns mit dem Komponentenservice unterstützt und ist seit unserem Start im Jahr 2021 ein zuverlässiger Partner“, sagt Magnus Wannebo, Technical Director bei FLYR. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die gute Unterstützung und Zusammenarbeit weitergehen wird, wenn nun die ersten Überholungsarbeiten beginnen.“

Die erste Liegezeit bei Lufthansa Technik Budapest hat bereits begonnen. „FLYR baut sich mit den Boeing 737-800 und insbesondere mit der 737 MAX eine hochmoderne Flotte auf“, sagt Tanja Pustolla, Sales Managerin bei Lufthansa Technik. „Unser Team in Budapest hat sich frühzeitig auf die ersten Überholungsereignisse der Boeing 737 MAX vorbereitet und freut sich als Kompetenzzentrum nun besonders auf die Flotte von FLYR.“

Seit Gründung der Airline 2021 ist FLYR mit der gesamten Flotte bereits Total Component Services-Kunde von Lufthansa Technik. Die nun ausgebaute Zusammenarbeit mit der jungen Airline erweitert Lufthansa Technik Aktivitäten in Nordeuropa und die starke Präsenz des Unternehmens auf dem norwegischen Markt.

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