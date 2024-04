Professionelles CRM von RateMyCRM

Ein neues Tool von RateMyCRM revolutioniert das Crew Resource Management (CRM) für professionelle Piloten.

Seit dem schwersten Unglück der zivilen Luftfahrt, der Kollision zweier Boeing 747 auf dem Flughafen Teneriffa Los Rodeos im März 1977, stehen Crew Resource Management und die sogenannten Non-Technical Skills im Mittelpunkt der Aus- und Weiterbildung von Piloten. Feedback über diese Fähigkeiten ist aber selten und nicht immer von guter Qualität: Zwar müssen zu mindestens in Europa Prüfer den Piloten bei Simulator Checks und Line Checks Feedback geben, dieses ist aber aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraums und der künstlichen Prüfungssituation nur von bedingter Aussagekraft.

Hier kommt ein brandneues Online-Tool ins Spiel: RateMyCRM.aero. Diese innovative Plattform richtet sich speziell an professionelle Piloten und bietet ehrliches Feedback und präzise Einblicke in ihr Crew Resource Management basierend auf den Wahrnehmungen derer, die am meisten zählen – ihrer Crew. Diese kann vollkommen beruhigt Feedback geben, weil durch Anonymisierung ihre Identität gewahrt bleibt. Das wiederum gewährleistet Offenheit.

RateMyCRM nutzt verschiedene bewährte Skalen, um Piloten Feedback zu ihren Non-Technical Skills, ihrem Auftreten, und zu möglicherweise gefährlichen Einstellungen / Hazardous Attitudes zu geben. Es besteht auch die Möglichkeit, Freitext-Feedback zu positiven und negativen Verhaltensweisen zu geben.

„Praktisch alle Piloten glauben, dass ihre CRM-Fähigkeiten und Führungseigenschaften überdurchschnittlich gut sind – aber die wenigsten wissen, wie gut ihr CRM wirklich ist und wie sie auf ihre Kollegen wirken“, erklärt Nicolaus Dmoch, selbst Flugkapitän und Gründer von RateMyCRM. „Mit RateMyCRM bekommen wir Piloten das Feedback an die Hand, das wir brauchen, um unser CRM und unsere Führungsfähigkeiten zu verbessern.“

Außerdem sieht er bei RateMyCRM viel Potenzial zur Vermeidung von Konflikten im Cockpit. „Leider kommt es auch immer wieder zu heftigen Konflikten zwischen Piloten, die sich allzu oft an Kleinigkeiten entzünden. Diese Kleinigkeiten könnten durch offenes Feedback oft schnell und einfach abgestellt werden, wenn man die Kollegen nur freundlich darauf aufmerksam gemacht hätte. RateMyCRM ist der Schlüssel dazu.“

RateMyCRM.aero steht ab sofort für professionelle Piloten zur Verfügung, die ihr Crew Resource Management verbessern möchten, indem sie direktes Feedback von ihrer Crew erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website unter www.RateMyCRM.aero.

