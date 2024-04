Career Days an der AERO in Friedrichshafen

AERO Friedrichshafen (Bild: Hobby Verlag AG)

Die AERO zeigt Chancen für Karrieren in der Luft- und Raumfahrt auf. Be a Pilot berät über Einstiegsmöglichkeiten zu Cockpitjobs. Die Flight Simulator Area wird zusammen mit Aerosoft gestaltet.

Friedrichshafen – Die Zukunft der Luftfahrt hängt in erster Linie von den Menschen ab, die sie gestalten. Die Jubiläums-AERO (17. – 20. April 2024), die 30. Ausgabe der globalen Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport, bietet mit den AERO Career Days eine ideale Gelegenheit für junge Menschen, sich über die vielfältigen Berufs- und Aufstiegschancen in den Branche zu informieren.

Die Luftfahrt ist eine Wachstumsbranche mit interessanten beruflichen Perspektiven für junge Menschen. Sowohl die Hersteller von Flugzeugen, Helikoptern und Drohnen als auch die Zulieferer und Dienstleister der Aerospace-Industrie als auch die Luftfahrtunternehmen und Fluggesellschaften suchen Nachwuchs und qualifiziertes Personal.

Aufgrund des Erfolgs des AERO Career Days vom letzten Jahr hat sich der AERO-Veranstalter fairnamic GmbH entschlossen, die AERO Career Days in diesem Jahr an zwei Tagen (19. und 20. April 2024) durchzuführen und die zur Verfügung stehende Fläche zu vergrößern.

„Die aktuelle Prognose des Aerospace-Konzerns Boeing sieht bis 2042 einen weltweiten Bedarf von insgesamt rund 2,29 Millionen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Luftverkehrsindustrie, darunter 649.000 Piloten, 690.000 neue Techniker und 938.000 Mitarbeiter für die Kabine. Dazu kommt noch zusätzliches Personal bei den Unternehmen der General Aviation, der Business Aviation und beim Militär. Die Aussichten für junge Menschen auf ein erfolgreiches Berufsleben in der Luft- und Raumfahrt sind so gut wie selten. Die AERO Career Days bieten Interessenten eine einmalige Gelegenheit, sich umfassend und aus erster Hand zu informieren“, erklärt Tobias Bretzel, Projektleiter AERO bei der fairnamic GmbH.

Die zweitägige Karrieremesse AERO Career Days findet am 19. und 20. April im Übergang Ost zwischen den Hallen A5 und B3 statt. Zu den rund 25 ausstellenden Unternehmen der AERO Career Days gehören sowohl große Konzerne als auch mittelständische Unternehmen und Organisationen. Bereits angemeldet sind Liebherr Aerospace, Rheinland Air Service (RAS), Diehl Aviation, Rheinmetall, die EASA (Agentur für Flugsicherheit der Europäischen Union), Air Alliance, Hillsboro Aero Academy, Textron Aviation, Junkers Aircraft, Lufthansa CityLine, Zeppelin, Trelleborg Ceiling Solutions und Platoon Aviation.

Präsentationen von Firmen, Podiumsdiskussionen und Vorträge von jungen Menschen, die bereits ihren Einstieg in die Luftfahrt geschafft, über ihren persönlichen Weg in die Branche, bieten besondere Einblicke, die die Berufswahl erleichtern.

Der AERO-Ausstellungsbereich „Be a Pilot“ ist auf der Jubiläums-AERO in diesem Jahr so groß wie nie zuvor. Er wird zusammen mit dem Partner Pilotenausbildung.net im Foyer West organisiert. Dort informieren Flugschulen, Hochschulen und andere Anbieter in persönlichen Gesprächen über die vielfältigen Wege ins Cockpit. Der weltweite Bedarf an Pilotinnen und Piloten ist hoch, nicht nur bei den Airlines, sondern auch bei Executive-Charterunternehmen, in der Arbeitsluftfahrt und bei Flugschulen. Wenn sich der Flugtaxi-Markt so entwickelt, wie es renommierte Prognose-Institute vorhersagen, wird der Bedarf in den nächsten Jahren sogar noch deutlich steigen.

Die AERO 2024 präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Software-Hersteller Aerosoft einen eigenen Bereich für Flugsimulatoren, der sowohl für junge Flugbegeisterte als auch für erfahrene Piloten interessant ist: Verschiedene Anbieter zeigen in der Halle A6 Flugsimulatoren und Zubehör sowie die neuesten Entwicklungen aus diesem faszinierenden Themenbereich.

Ein weiteres Highlight der Messe wird die Jubiläums-Airshow am Samstag (20. April 2024). Im Rahmen einer einstündigen Airshow werden auch Flugzeuge mit Elektroantrieb zu sehen sein. Auf der AERO ermöglichen die Messeveranstalter zudem einen Blick zurück mit der Jubiläumsausstellung „30. AERO“, in der Fotos und Dokumente die lange und erfolgreiche Geschichte der Messe in Friedrichshafen zeigen.

Über die AERO 2024 in Friedrichshafen

Die AERO 2024 findet vom 17. – 20. April 2024 auf dem Messegelände der Messe Friedrichshafen statt. Die AERO ist die internationale Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport. Präsent sind Fluggeräte von der zivilen Drohne über Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und Gyrocopter, Helikopter, Reise- und Trainingsflugzeuge mit Kolbenmotor oder Turboprop-Antrieb bis hin zu Businessjets. Neue Antriebssysteme, Elektroflug, modernste Avionik, Dienstleistungen und Zubehör für Piloten sind weitere Schwerpunkte. Diese Themenbereiche spiegeln sich auch in den AERO Conferences wider und machen Europas größte Veranstaltung der Allgemeinen Luftfahrt dadurch auch zu einer wichtigen Plattform für Wissensaustausch und Weiterbildung.

Über die fairnamic GmbH:

Mit der Gründung der fairnamic GmbH besiegeln die Messegesellschaften Frankfurt und Friedrichshafen eine Partnerschaft mit Schwerpunkt innovativer Mobilität. Durch gebündelte Kompetenz sowie Marktkenntnis, globaler Aufstellung, Markenstärke und Schnelligkeit wird die Marktposition in den Zukunftsmärkten General Aviation, Ecomobility, E-Bike und Fahrrad gestärkt. Die Marken AERO und Eurobike sowie ihre Satelliten bilden dabei den Schwerpunkt des Joint Ventures. Ziel ist der Ausbau und die Weiterentwicklung der beiden Leitmessen.