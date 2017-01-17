Flughafen Weeze erwartet besseres Ergebnis

Terminal Airport Weeze (Foto: Airport Weeze)

Der Airport Weeze erwartet für 2016 erneut ein verbessertes wirtschaftliches Ergebnis gegenüber dem Vorjahr.

Aus jetziger Sicht wird das operative Ergebnis von 6,4 Mio. € auf 6,9 Mio. € und der Jahresüberschuss von 2,3 Mio. € auf ca. 2,5 Mio. € steigen. Mit einer Steigerung von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr ist dies das beste Ergebnis in der Geschichte des Airports. Der Umsatz stieg von 22 Mio. € auf 23,3 Mio. €. „Dieses Ergebnis haben wir im Wesentlichen der guten Entwicklung der Non-Aviation-Einnahmen, insbesondere im Bereich der Immobilien-Vermarktung in Verbindung mit unserer sehr guten Kostenbasis zu verdanken. Vor dem Hintergrund des äußerst schwierigen Marktumfeldes für die Regionalflughäfen sind wir sehr stolz darauf als einer der wenigen Flughäfen in Deutschland in diesem Segment ein deutlich positives Jahresergebnis zu erzielen.“, so Geschäftsführer Ludger van Bebber.

Genau 1.854.108 Passagiere haben sich im abgelaufenen Jahr für den Airport Weeze als Start- oder Zielflughafen ihrer Reise entschieden. Mit diesem Resultat liegt der niederrheinische Airport nur knapp (-2,9 Prozent) unter dem Vorjahresergebnis von 1,91 Mio. Fluggästen.

Ryanair hat in der vergangenen Sommersaison am Airport Weeze – mit bis zu sieben stationierten Jets eine ihrer größten deutschen Basen – 42 Ziele in Europa und Nordafrika angeflogen. Die neuen Sommerziele im Ryanair–Flugplan, Malta, Rhodos und Comiso auf Sizilien waren vom Start weg gut gebucht.

„Pünktlichster deutscher Flughafen“, diesen Titel konnte sich der Airport Weeze auch 2016 sichern. Auf der Hitliste der 22 deutschen Flughäfen hat der Airport Weeze in der Kategorie pünktliche Abflüge erneut die Spitzenposition eingenommen. „Eine großartige Leistung des hochmotivierten Teams am Flughafen“, so Flughafenchef Ludger van Bebber.

Für das laufende Jahr erwartet Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber ein Passagieraufkommen auf etwa gleichem Niveau wie 2016. Wie bereits angekündigt, wird Ryanair im kommenden Sommer mit den neuen Zielen Nador dann insgesamt 43 Ziele ab Weeze anfliegen.

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