Indiens LHC Kampfhubschrauber abgehoben

Am Montag, dem 29. März 2010, ist der leichte Kampfhubschrauber von Hindustan Aeronautics in Bangalore zum Erstflug gestartet.

Der Jungfernflug des neuen Technologieträger für den zukünftigen leichten Kampfhubschrauber für Indiens Luftwaffe dauerte zwanzig Minuten. Die Unternehmung teilte mit, dass die Piloten während dem Erstflug in niedriger Höhe und bei langsamen Fluggeschwindigkeiten die wichtigsten Bordsysteme überprüft hätten. Die Flug- und Systemleistungen haben nach Angaben von Hindustan zufriedenstellende Ergebnisse geliefert. Der Light Combat Helicopter soll bereits ab 2011 Einsatzbereit sein.