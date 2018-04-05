Mehr Passagiere am Flughafen Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund verzeichnete im ersten Quartal 2018 insgesamt 465.020 Fluggäste und damit einen deutlichen Zuwachs von 15,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Seit dem Überschreiten der 2-Millionen-Passagiergrenze zum Jahresende 2017 ist die Wachstumsdynamik ungebrochen. Die Monate Januar und Februar konnten beide jeweils mit 15,3 Prozent mehr Fluggästen abgeschlossen werden. Auch im Monat März, der in diesem Jahr die Osterferien hälftig abdeckt, konnte der Dortmunder Flughafen ein Passagier-Plus von 14,9 Prozent erzielen. Passagiersteigernde Effekte wurden vor allem durch Verkehre begünstigt, die es im Vorjahreszeitraum noch nicht gab. Dazu zählen zum Beispiel die Streckenverbindungen nach Varna, Thessaloniki und Wien oder die durchgängig angebotenen Flüge nach Malaga. Auf anderen Strecken, die inzwischen fester Bestandteil des Dortmunder Flugplans sind, wurde ebenfalls ein leichtes Wachstum festgestellt.

Mit weiteren Neuverkehren von Wizz Air, die im Laufe des zweiten Quartals aufgenommen werden, möchte der Dortmund Airport an die positive Entwicklung anknüpfen und das Wachstum fortsetzen. Flughafengeschäftsführer Udo Mager sieht dem zweiten Quartal daher sehr zuversichtlich entgegen: „Wenn die neuen Strecken gut angenommen werden, wovon wir ausgehen, wird die Halbjahresbilanz voraussichtlich einen Zuwachs von rund zehn Prozent ausweisen.“

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