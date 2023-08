Piloten von Airberlin wollen streiken

Die Piloten der Fluggesellschaft Airberlin wollen Mitte dieser Woche streiken und damit ihren Lohnforderungen Nachdruck verleihen.

Die Gewerkschaft der Airberlin Piloten, die auch in der Vereinigung Cockpit organisiert ist, könnte ihren Willen bei den Tarifverhandlungen mit Streikmassnahmen durchsetzen. Airberlin und ihre Flugzeugführer befinden sich seit Jahren in Verhandlungen und sind nicht in der Lage tragende Lösungen herbeizuführen. Airberlin möchte weiter schlichten und die Piloten wollen anscheinend streiken.