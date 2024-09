Passagierentwicklung am Flughafen Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster Osnabrück kann schon heute auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken, mehr als eine Million Passagiere konnten bereits abgefertigt werden.

Die diesjährige Verkehrsentwicklung am Flughafen Münster Osnabrück verzeichnet einen äußerst erfreulichen Verlauf. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 nutzten rund 30 Prozent mehr Fluggäste den FMO gegenüber dem Vorjahr. Und mit Familie Kuhlmann aus Lengerich konnte bereits heute die Millionengrenze überschritten werden.

Dirk Kuhlmann wurde zusammen mit seiner Frau Andrea vom FMO-Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Dr. Martin Sommer und FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz herzlich als 1-millionster Fluggast des Jahres 2024 vor dem Abflug am FMO begrüßt. Anschließend hob Familie Kuhlmann mit der Condor DE 1602 nach Palma de Mallorca ab und freute sich über die gelungene Überraschung: „Wir schätzen am FMO vor allem die stressfreie Atmosphäre, die für uns einen perfekten und entspannten Start in den Urlaub ermöglicht.“ Außerdem überreichte ein Vertreter der Condor Familie Kuhlmann zu diesem besonderen Anlass einen Fluggutschein.

Landrat Dr. Martin Sommer zeigt sich über die aktuelle Verkehrsentwicklung sehr erfreut. „Dass der FMO so schnell das Vor-Corona-Niveau nicht nur erreicht, sondern bei weitem übersteigt, ist eine beeindruckende Bestätigung für diesen Standort.“ Es zeige, wie sehr die Menschen in unserer Region ihren Flughafen schätzen und nutzen, so der Aufsichtsratsvorsitzende.

FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz hob die in Relation zur deutschlandweiten Luftverkehrsentwicklung besondere Situation am FMO hervor: „Während die durchschnittlichen Passagierzahlen der deutschen Flughäfen aktuell bei fast minus 20 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 liegen, können wir am FMO ein Passagierplus von 35 Prozent verzeichnen. Treiber dieser guten Entwicklung ist vor allem unser expansives Touristikprogramm am FMO.“ Bis zum Jahresende erwartet der FMO ein Fluggastaufkommen von rund 1,25 Mio.

