Monatzahlen von Southwest

Auch Southwest Airlines meldet ihre Januarzahlen, auch bei ihr sind diese auf Abwärtskurs.

Die Airline flog im letzten Monat 5,1 Milliarden RPMs, 6,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Dieser Rückgang folgt auf einen moderaten Anstieg im Dezember. Für das gesamte letzte Jahr konnte Southwest sogar einen um 1,7 Prozent grösseren Verkehr ausweisen. Die Kapazität lag mit 8,2 Milliarden ASMs 4,4 Prozent tiefer als im Januar 2007. Die Auslastung erreichte 62,8 Prozent, ebenfalls 1,4 Prozentpunkten weniger im Vergleich zu den 64,2 Prozent im letzten Jahr. Southwest beförderte mehr als einen Viertel aller Passagiere am Flughafen Port Columbus. Sie erzielte im letzten Jahr einen Gewinn von US$ 178 Millionen bei Einnahmen von US$ 11 Milliarden.