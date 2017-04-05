Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im März 2017 insgesamt 16,210 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 2,7 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmärz um ein Prozent auf 21,164 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,3 Prozent auf 18,168 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um einen Prozentpunkt auf solide 85,8 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung hat sich um 5,7 Prozent auf 172 Millionen Tonnenmeilen verbessert.