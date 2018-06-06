Delta meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im Mai 2018 insgesamt 16,839 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,1 Prozent.

Die nach American Airlines zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas hat die Kapazität im Mai um 3,5 Prozent auf 22,832 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 2,9 Prozent auf 19,695 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist dabei um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,3 Prozent zurückgegangen.

Die Frachtleistung ist um 2,3 Prozent auf 188,172 Millionen Tonnen Meilen angewachsen.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 75,632 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozent.