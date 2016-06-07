Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Mai 2016 16,339 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von fünf Prozent.

Die nach American Airlines nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Mai ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmai um 3,5 Prozent auf 22,067 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht aus. Die Nachfrage hat sich um 3,3 Prozent auf 18,818 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist dabei um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,3 Prozent leicht zurück gegangen. Die Frachtleistung ist um 9,9 Prozent auf 164 Millionen Tonnen Meilen zurückgegangen.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 73,490 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 4,5 Prozent.