Delta meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im November 2016 14,664 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 2,1 Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas baute im November ihr Angebot verglichen zum Vorjahresnovember um 0,7 Prozent auf 18,367 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 15,611 Milliarden Sitzplatzmeilen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember verbesserte sich die Auslastung um 0,9 Prozentpunkte auf 85,0 Prozent. Die Frachtleistung hat um 7,1 Prozent auf 160 Millionen Tonnen Meilen nachgelassen.

In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 169,080 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozent.