Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Januar 2017 13,423 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einem Wachstum von einem Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Januar ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjanuar um 0,6 Prozent auf 19,263 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 0,4 Prozent auf 15,638 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 0,1 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 5,9 Prozent auf 150 Millionen Tonnen-Meilen abgeschwächt.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit Delta Airlines 183,742 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozent.