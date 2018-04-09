Delta meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im März 2018 insgesamt 16,582 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 2,3 Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmärz um drei Prozent auf 21,804 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 4,3 Prozent auf 18,946 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,1 Prozentpunkte auf solide 86,9 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung hat sich um 9,5 Prozent auf 188,719 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Im ersten Quartal 2018 konnte Delta Airlines insgesamt 42,889 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 1,4 Prozent.