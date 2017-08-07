Delta meldet Julizahlen

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im Juli 2017 insgesamt 17,605 Millionen Fluggäste zu, das waren 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuli um 1,5 Prozent auf 24,655 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 21,731 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um einen Prozentpunkt auf hohe 88,1 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 19,2 Prozent auf 202,755 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit Delta Airlines 108,671 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,2 Prozent.