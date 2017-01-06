Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Dezember 2016 insgesamt 14,662 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute das Angebot verglichen mit dem Vorjahresdezember um 1,5 Prozent auf 19,698 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 2,6 Prozent auf 16,800 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,9 Prozentpunkte auf solide 85,3 Prozent angestiegen.

Die Frachtleistung hat sich um 3,5 Prozent auf 165 Millionen Tonnenmeilen verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit Delta Airlines 183,742 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozent.