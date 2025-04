Mit Wizz Air von Hamburg nach Kutaissi

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Am Dienstag, den 15. April 2025, hob der erste Wizz Air Flieger vom Flughafen Hamburg nach Kutaissi in Georgien ab.

Die Verbindung, die zweimal wöchentlich angeboten wird, eröffnet Reisenden aus Norddeutschland eine direkte Möglichkeit, die aufstrebende Destination im Kaukasus zu entdecken. Kutaissi wurde kürzlich von der New York Times als eines der Top-Reiseziele für 2025 ausgezeichnet und überzeugt mit kulturellem Reichtum, beeindruckender Architektur und einer dynamischen Gastronomieszene.

„Die Auszeichnung von Kutaissi durch die New York Times als eines der besten Reiseziele des Jahres zeigt, dass die Stadt im Kaukasus auf dem Radar von Reisenden aus aller Welt steht. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir den Norddeutschen mit der neuen Direktverbindung von Wizz Air ab Hamburg nun eine einfache Möglichkeit bieten können, diese außergewöhnliche Region zu erleben. Kutaissi begeistert durch eine einzigartige Mischung aus Kultur und Natur – perfekt für Reisende, die neue Ziele für sich entdecken möchten“, freut sich Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Kutaissi: Ein Juwel im Kaukasus

Kutaissi, die drittgrößte Stadt Georgiens, liegt eingebettet zwischen urbanem Flair und der unberührten Natur des Kaukasusgebirges. Die Nähe zur beeindruckenden Gebirgslandschaft macht die Stadt sowohl für Kulturinteressierte als auch für Naturliebhaber attraktiv. Neben historischen Sehenswürdigkeiten wie der Bagrati-Kathedrale und dem Kloster Gelati bietet Kutaissi moderne gastronomische Erlebnisse und eine lebendige Atmosphäre.

Flugdetails nach Kutaissi im Überblick

Die Flüge nach Kutaissi starten jeden Dienstag und Samstag um 18:25 Uhr ab Hamburg Airport. Mit einer Flugdauer von rund vier Stunden erreichen Reisende bequem ihr Ziel. Tickets sind bereits ab 39, 99 Euro (Stand April 2025) über die Website von Wizz Air, die mobile App oder Reisebüros buchbar.

Ausblick: Wizz Air fliegt ab August nach Sibiu

Nach dem erfolgreichen Start der Strecke nach Kutaissi steht bereits die nächste Premiere bevor: Am 1. August 2025 startet Wizz Air eine neue Direktverbindung von Hamburg nach Sibiu in Rumänien. Die Flüge werden dreimal wöchentlich angeboten und bieten Zugang zu einer weiteren faszinierenden Destination in Osteuropa. Sibiu, bekannt für seine mittelalterliche Architektur und seine Lage nahe der Karpaten, ist ein Highlight für Kultur- und Naturbegeisterte.

Flughafen Hamburg