Eurowings startet ab Hamburg mit zwei Strecken nach Lappland

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Am 4. Advent um 06:50 Uhr hob der erste Eurowings-Flug von Hamburg nach Rovaniemi ab. Damit eröffnet die Airline ihre neue Winterstrecke in die Heimat des Weihnachtsmannes.

Ab dem 12. Januar 2025 folgt mit Kittilä ein weiteres Ziel in Finnisch-Lappland. Wer im Winter in diese Region reist, hat eine besonders große Chance, die beeindruckenden Polarlichter live erleben zu können.

„Wir freuen uns sehr, dass Eurowings ihr Angebot ab Hamburg Airport um diese faszinierenden Winterdestinationen erweitert. Die neuen Verbindungen nach Rovaniemi und Kittilä bieten unseren Passagieren die Möglichkeit, den Zauber des finnischen Winters hautnah zu erleben“, freut sich Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Reinald Frankewitz, Head of Airport & Network Relations bei Eurowings, sagt: „Wir freuen uns, unser Angebot Richtung Nordeuropa weiterzuentwickeln. Ziele wie Rovaniemi und Kittilä in Finnland haben sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zu echten Trendzielen entwickelt und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.“

Rovaniemi und Kittilä entdecken

Rovaniemi, die Hauptstadt Lapplands, verzaubert Besucher mit ihrer einzigartigen Atmosphäre. Im Santa Claus Village können Gäste das ganze Jahr über Weihnachten erleben, den Weihnachtsmann treffen und Rentiere streicheln. Das Arktikum-Museum bietet faszinierende Einblicke in die arktische Natur und Kultur.

Kittilä und der nahegelegene Skiort Levi sind ein Paradies für Wintersportler. Das Skigebiet Levi bietet Pisten für alle Schwierigkeitsgrade, einen Snowpark und zahlreiche Langlaufloipen. Im Sommer locken Wanderwege und Mountainbike-Strecken Outdoor-Enthusiasten in die unberührte Natur Lapplands.

Beide neuen Destinationen bieten die Chance, das atemberaubende Naturschauspiel der Nordlichter zu erleben – ein unvergessliches Erlebnis für alle Reisende.

Mit Eurowings nach Finnland

In Hamburg findet der Abflug nach Rovaniemi ab sofort immer sonntags und ab dem 12. Januar immer mittwochs und sonntags statt. Die Flugzeit beträgt 02:40 Stunden. Nach Kittilä fliegt Eurowings ab dem 12. Januar ebenfalls mittwochs und sonntags mit einer Flugdauer von 02:45 Stunden. Tickets für beide Strecken sind ab sofort buchbar.

Flugdaten im Überblick

Hamburg (HAM) – Rovaniemi (RVN)

Erstflug: 22. Dezember 2024

Flugdauer: 02:40 Stunden

Flugzeiten:

Abflug sonntags: 06:50 Uhr

Abflug mittwochs: 06:00 Uhr

Hamburg (HAM) – Kittilä (KTT)

Erstflug: 12. Januar 2025

Flugdauer: 02:45 Stunden

Flugzeiten:

Abflug mittwochs: 06:35 Uhr

Abflug sonntags: 06:00 Uhr

Flughafen Hamburg