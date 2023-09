Drei Emirates A380 Frequenzen nach Sydney

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates fliegt ab November ausschliesslich mit dem Airbus A380 nach Sydney und plant, Flüge nach Adelaide wieder aufzunehmen .

Emirates, die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt, wird ab 4. November 2023 alle seine Flüge vom Drehkreuz Dubai nach Sydney mit Jets des Typs Airbus bedienen. Emirates fliegt bereits wieder drei Mal täglich nach Sydney. Mit dem A380-Upgrade des dritten täglichen Fluges, derzeit ein Boeing 777-300ER-Dienst, erhöht Emirates sein Angebot um fast 2.000 zusätzliche Plätze pro Woche.

Der Emirates Airbus A380, der in einer Drei-Klassen-Konfiguration mit 489 Sitzen eingesetzt wird, ersetzt die Boeing 777-300ER, die derzeit auf den Flügen EK 416 und 417 zum Einsatz kommt. Jeder Hin- und Rückflug bietet mehr als 260 zusätzliche Sitzplätze pro Tag. Der dritte A380-Flug ergänzt die beiden bestehenden täglichen A380-Verbindungen nach Sydney, die zusätzlich mit der neuesten Premium Economy Class von Emirates ausgestattet sind. Der Nachtflug startet um 21.30 Uhr in Dubai und landet um 18.20 Uhr Ortszeit in Sydney. Der Rückflug startet um 21.10 Uhr in Sydney und landet um 4.30 Uhr Ortszeit in Dubai.

Emirates fliegt derzeit 63-mal wöchentlich nach Australien und bietet knapp 56.000 Sitzplätze von und zu den vier wichtigsten Flughäfen des Landes. Melbourne und Sydney werden jeweils dreimal täglich angeflogen, Brisbane zweimal täglich und auch Perth wird täglich mit dem Flaggschiff A380 bedient. Die Airline hat ausserdem Flüge von Melbourne nach Singapur wieder aufgenommen und verbindet Sydney mit Christchurch. Damit bietet Emirates Reisenden innerhalb der Trans-Tasman-Region als einzige Airline ein A380-Erlebnis.

Emirates baut damit den Einsatz seines Flaggschiffs A380 weiter aus, um der weltweit steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Heute fliegt die Airline mit der A380 mehr als 50 Ziele an. In den kommenden Monaten werden weitere Städte folgen.

Wiederaufnahme von Flügen nach Adelaide geplant

Die Einflottung des Emirates Airbus A350 im Sommer 2024 unterstützt den weiteren Ausbau des globalen Streckennetzes sowie der Flotte. Die Airline befindet sich in engen Gesprächen mit dem Flughafen Adelaide, um Reisende aus allen Teilen Australiens wieder mit Nonstop-Flügen an das Streckennetz von Emirates anzubinden.