Air Berlin stockt bei NIKI auf

Die Air Berlin PLC gibt die Erhöhung der Beteiligung an der NIKI Luftfahrt GmbH bekannt. Die Verträge wurden am 17. Februar 2010 notariell beurkundet.

Die Air Berlin PLC und ihre Tochtergesellschaft Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG haben mit der Privatstiftung Lauda vereinbart, dass die Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG mittelbar 25,9 Prozent der Anteile an der NIKI Luftfahrt GmbH erwerben wird und dadurch ihre gegenwärtige Beteiligung an der NIKI Luftfahrt GmbH von 24 Prozent auf 49,9 Prozent aufstockt. Der Kaufpreis für die Anteile beträgt 21 Millionen Euro. Im Zusammenhang mit der Aufstockung der Beteiligung wird die Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG der Privatstiftung Lauda ein Darlehen in Höhe von 40,5 Millionen Euro gewähren. Die Privatstiftung hat das Wahlrecht in drei Jahren das Darlehen in bar oder durch Übereignung der verbleibenden 50,1 Prozent der Anteile an der NIKI Luftfahrt GmbH zurückzuzahlen. Andreas Nikolaus (Niki) Lauda wird der NIKI Luftfahrt GmbH für mindestens drei weitere Jahre zur Verfügung stehen. Der Vollzug der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt des Erhalts der erforderlichen kartellrechtlichen Gestattung. Künftig wird die NIKI Luftfahrt GmbH im Air Berlin-Konzern voll konsolidiert werden. Die NIKI Luftfahrt GmbH wird ein rechtlich selbstständiges Unternehmen mit eigener Geschäftsführung bleiben. Auch der Name NIKI soll auf absehbare Zeit Bestand haben. Joachim Hunold, CEO der Air Berlin PLC, kommentierte die Aufstockung der Beteiligung: „Die Erhöhung der Beteiligung ist nach Jahren der erfolgreichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit NIKI eine logische Weiterentwicklung. Das Netzwerk von NIKI ergänzt sehr gut das Netzwerk von Air Berlin. Damit erschließt sich für Air Berlin mit dem Hub Wien ein weiterer Zugang zu den schnell wachsenden Märkten in Osteuropa.“ Ulf Hüttmeyer, CFO der Air Berlin PLC, ergänzt: „Mit der Erhöhung der Beteiligung an der profitablen NIKI Luftfahrt GmbH, die auch im vergangenen Jahr gegen den Branchentrend gewachsen ist und die gute Finanzzahlen vorweisen kann, ergibt sich auch für Air Berlin eine Wertsteigerung.“ Niki Lauda, Gründer und President der NIKI Luftfahrt GmbH, bewertet den Vorgang mit den Worten: „Es ist mir wichtig, dass wir für NIKI eine breite Basis für das weitere Wachstum schaffen können. Die noch intensivere Zusammenarbeit mit Air Berlin wird uns profitabler, effizienter und für die Passagiere noch attraktiver machen“.Durch die Integration von NIKI in den Air Berlin-Konzern steigt die Zahl der Flugzeuge um elf. Auf Basis der vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahrs 2009 nimmt die Zahl der Passagiere im Air Berlin-Konzern um 2,6 Millionen zu – bei einer Auslastung der Flugzeuge (Sitzladefaktor) von 77 Prozent. Die NIKI Luftfahrt GmbH hat nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 260,2 Millionen Euro (plus 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und ein EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen) von 23,1 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einer Steigerung von 71 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2008.Für das laufende Geschäftsjahr hat NIKI eine Expansion des Netzwerks geplant. So ist die Aufnahme von Verbindungen nach Sofia, Bukarest, Kopenhagen und Nizza geplant. Weitere Strecken nach Olbia-Cagliari, Belgrad und Barcelona ergänzen das Angebot von Air Berlin. Air Berlin