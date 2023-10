Herbstferienwelle am Flughafen Hamburg

Airbus A380 Emirates in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

Wenn in der kommenden Woche die Herbstferien 2023 in Hamburg beginnen, starten die Norddeutschen am liebsten gegen Süden in die Sonne.

Am Hamburger Flughafen haben die Urlaubenden mit 55 Fluggesellschaften und über 120 Direktzielen wieder eine große Auswahl – zu den Top-Zielen gehören klassische Sonnenziele wie Spanien mit Mallorca und den kanarischen Inseln sowie die Türkei und Ägypten. Hamburg Airport empfiehlt allen Passagieren, sich schon vorab auf den Abreisetag vorzubereiten. Besonders beliebt ist der Service Slot & Fly, mit dem sich die Reisenden 72 Stunden vor Abflug ein Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle reservieren können. Fast eine halbe Million Fluggäste haben diesen Service bereits genutzt.

Die Herbstferien sind eine beliebte Reisezeit im Norden. Schon in den Jahren vor Corona lautete in der Feriensaison die Empfehlung, mindestens zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein – dies gilt auch in diesen Herbstferien. Die Nachfrage nach Flugreisen ist seit dem Sommer auf einem hohen Niveau bei rund 80-85 Prozent von 2019 geblieben. Zum Ferienstart erwartet der Hamburger Flughafen pro Tag rund 55.000 Fluggäste und bis zu je 190 Abflüge und Ankünfte. In den beiden Ferienwochen rechnet der Flughafen mit jeweils 370.000 Passagieren pro Woche. Hamburg Airport konnte vor Kurzem den 10-millionsten Passagier in diesem Jahr begrüßen – 2022 war dieser Meilenstein erst Mitte November erreicht worden.

„Wir bieten unseren Fluggästen verschiedene Services, mit denen sie ihren Abflugtag zuverlässiger planen können: Dazu gehören über 30 Self-Service-Automaten für Gepäck und Bordkarten, unser kostenloser Buchungsservice Slot & Fly für den Zugang zur Sicherheitskontrolle sowie eine Anzeige der erwarteten Passagiermenge auf der Internetseite – so sind die Passagiere besser informiert und können Zeit sparen. Das wurde bereits in den Sommerferien hervorragend angenommen“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.

Sicherheitskontrolle ist bereits ab 3:30 Uhr geöffnet

Noch bis Ende Oktober öffnet der Flughafen Hamburg seine Terminals bereits um 3:15 Uhr. Die Sicherheitskontrolle ist bereits ab 3:30 Uhr besetzt, auch viele Fluggesellschaften öffnen die Check-in-Schalter früher als üblich. Die Slot & Fly-Lane ist ab 4 Uhr geöffnet. Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Marabu und Swiss bieten zusätzlich die Gepäckabgabe und den Check-in am Vorabend.

Flughafen Hamburg