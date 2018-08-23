Air New Zealand mit hohem Gewinn

Air New Zealand Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Air New Zealand konnte im vergangenen Geschäftsjahr einen hohen Vorsteuergewinn von 540 Millionen Dollar erwirtschaften, das entspricht einem Plus von 2,4 Prozent.

Der Umsatz bei Air New Zealand ist um 7,4 Prozent auf 5,485 Milliarden Neuseeland Dollar angestiegen, während sich die Kosten um 9,2 Prozent auf 4,193 Milliarden Neuseeland Dollar verteuerten. Der Betriebsgewinn erreichte 1,292 Millionen Neuseeland Dollar, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem leichten Gewinnanstieg von 1,8 Prozent.

Laut Air New Zealand erzielte die Airline im letzten Geschäftsjahr das zweitbeste Resultat in ihrer Firmengeschichte.