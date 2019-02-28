Air New Zealand meldet Januarzahlen

Air New Zealand übernimmt A321neo (Foto: Airbus)

Bei Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Januar 2019 insgesamt 1,305 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.

Bei Neuseelands Fluggesellschaft wurde die Verkehrsleistung um 5,1 Prozent auf 3,849 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage konnte um 7,2 Prozent auf 3,245 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Die Auslastung erreichte 84,3 Prozent und hat sich somit um 1,7 Prozentpunkte verbessert.