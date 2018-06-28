Mehr Passagiere bei Air New Zealand

Air New Zealand Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Mai 2018 insgesamt 1,239 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,3 Prozent.

Bei Neuseelands Fluggesellschaft wurde die Verkehrsleistung um 8,3 Prozent auf 3,203 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Mai 2017 um 8,6 Prozent auf 2,608 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um weitere 0,3 Prozentpunkte auf solide 81,4 Prozent.

Air New Zealand betreibt momentan 54 Verkehrsflugzeuge, die Tochter Air New Zealand Link zählt 49 Flugzeuge in ihrer Flotte.