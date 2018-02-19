Personalisierte Reiserouten mit Air New Zealand

Air New Zealand Airbus A320 (Foto: Noel Jones)

Air New Zealand hat eine interaktive Online-Plattform entwickelt, bei dem die Nutzer Neuseeland mit Emojis entdecken.

So funktioniert Personalisierte Reiserouten mit Air New Zealand: Die Nutzer werden gebeten, die #EmojiJourney-Posts von Air New Zealand auf Facebook und Twitter mit einer Anzahl von Emojis zu kommentieren. Die Kombination der Emojis soll ihren perfekten Urlaub in Neuseeland beschreiben. Dies generiert anschließend automatisch einen Link zu einer personalisierten Karte von Neuseeland, auf welcher Emojis Orte und Sehenswürdigkeiten hervorheben, die für sie von Interesse sein könnten. Beim Klicken auf die jeweiligen Emojis auf der Neuseelandkarte erhalten die Nutzer weitere Informationen zu Reisezielen und Aktivitäten, unter anderem zu Themen wie Essen, Trinken, Shopping, Kultur und Aktivitäten im Freien.

Reiseplanung für Millennials und Generation Z

Die tägliche Nutzung von Emojis ist vor allem bei Millennials und der sogenannten Generation Z beliebt. Mithilfe der innovativen und nutzerfreundlichen #EmojiJourney ermöglicht es Air New Zealand nun jungen und junggebliebenen Nutzern, eine Reiseroute über Facebook und Twitter zu planen. „Es ist eine unterhaltsame und einzigartige Möglichkeit um zu zeigen, was Neuseeland und unsere Regionen zu bieten haben. Es gibt so viel zu erleben – vom Skifahren in Ruapehu, Rafting in Rotorua, über Walbeobachtung in Kaikoura, bis hin zum legendären Len Lye Centre in New Plymouth und zu einigen der Foodie-Hotspots des Landes. Wenn ich zum Beispiel in eine der renommierten Weinregionen Neuseelands reisen will, benutze ich das Wein-Emoji“, beschreibt Jodi Williams, General Manager Global Brand and Content Marketing bei Air New Zealand. „Unsere Fluggesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Kundenerlebnis zu verbessern und in Sachen Innovation führend zu sein. Wir hoffen, dass unsere neue #EmojiJourney nicht nur Nutzer dazu inspiriert, nach Neuseeland zu reisen, sondern auch Kiwis dazu bringt, noch mehr von ihrem eigenem Land zu erkunden", erklärt Williams.

Emojis sind in Social Media allgegenwärtig

Suzy Nicoletti, Managing Director Australia New Zealand bei Twitter, betont: „Emojis sind auf Twitter fast allgegenwärtig geworden, da jeder – von Politikern über Sportstars bis hin zu Marken – diese ausdrucksstarken Bilder zur Kommunikation nutzt. Man kann Emotionen schneller als mit Worten und in weniger Zeichen ausdrücken und daher ist es klar, dass sie so beliebt sind. Mit durchschnittlich 3,5 Milliarden Emojis, die jeden Monat auf Twitter verwendet werden, ist die #EmojiJourney-Kampagne von Air New Zealand eine unterhaltsame und einfache Möglichkeit für Twitter-Nutzer, das Beste von Neuseeland zu entdecken, mit all der Kreativität, die wir von @FlyAirNZ gewohnt sind.“

Klicken Sie hier, um an Air New Zealands #EmojiJourney teilzunehmen und eine personalisierte Karte zu erstellen.

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