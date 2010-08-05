Air Berlin mit mehr Passagieren

Air Berlin hat im Juli 2010 3.700.971 Passagiere befördert. Das entspricht einer Steigerung von 6,4 Prozent.

Air Berlin hat im Juli 2010 3.700.971 Passagiere befördert. Das entspricht einer Steigerung von 6,4 Prozent.

Die Auslastung der Flugzeuge ging um 2,1 Prozentpunkte zurück, von 83,3 auf 81,2 Prozent. Von Januar bis Juli 2010 waren insgesamt 17.928.956 Passagiere im Streckennetz von Air Berlin unterwegs (inklusive übernommener NIKI- und TUIfly-Strecken). Das entspricht einem leichten Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2009: 17.817.353). Die Auslastung der Flugzeuge sank im Sieben-Monatsvergleich um 2,1 Prozentpunkte von 76,3 auf 74,2 Prozent. Die kumulierte Kapazität wurde in den Monaten Januar bis Juli 2010 um 3,5 Prozent erhöht.