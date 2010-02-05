Air Berlin meldet Januar

Mit Air Berlin flogen im Januar 2010 flogen mit Air Berlin 1,881 Millionen Fluggäste, in der gleichen Vorjahresperiode waren es 1,903 Millionen.

Mit Air Berlin flogen im Januar 2010 flogen mit Air Berlin 1,881 Millionen Fluggäste, in der gleichen Vorjahresperiode waren es 1,903 Millionen.

Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin konnte im Januar 2010 den Erlös pro Sitzplatzkilometer (ASK) im Vergleich zum Vorjahresmonat von 4,96 auf 5,24 Eurocent steigern – das entspricht einem Plus von 5,6 Prozent. Die Auslastung der Flotte verringerte sich nur leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 69,1 Prozent (2009: 69,4 Prozent). Im Januarvergleich wurde die Kapazität um 0,7 Prozent verringert. Die Gästezahl ging um 1,2 Prozent von 1.903.330 auf 1.880.669 Passagiere (inklusive übernommener TUIfly Strecken) zurück.

Januar 2010 Kapazität 2.723.743 Passagiere 1.880.669 Auslastung in % 69,1

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Airbus arbeitet an der A380 Produktionsrate. Airbus A380 wird von Hornet über den Alpen abgefangen. FA-18, der erste richtige Mehrzweckjäger der US NAVY.