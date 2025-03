Modernisierte Emirates Boeing 777 auf weiteren Strecken

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates setzt ihre modernisierte Boeing 777 auf acht weiteren Strecken ein und bietet den Kunden auf diesen Flügen ein noch komfortableres Reiseerlebnis.

Die im Rahmen des Retrofit-Programms modernisierten Jets werden künftig auch nach Lissabon, Dublin, Hongkong, Malé, Kolkata, Colombo, Johannesburg und Kapstadt eingesetzt. Bis September wird Emirates insgesamt 44 Städte mit über 379 wöchentlichen Flügen mit seiner neuesten Boeing 777- und A380-Kabinenausstattung anfliegen.

Emirates wird acht weitere Ziele in seinem Streckennetz mit Boeing 777-Jets mit modernisiertem Kabinenprodukt anfliegen: Im Rahmen des laufenden Retrofit-Programms von Emirates erhält - in einem eindrucksvollen Tempo - alle drei Wochen ein Flugzeug ein sogenanntes Von-Nase-bis-Heck-Facelift und wird wieder in den Dienst gestellt. Bis September 2025 plant Emirates 44 Städte mit seiner Flotte aus modernisierten Boeing 777- und Airbus A380-Flugzeugen zu bedienen. Das modernisierte 777-Kabinenprodukt mit neuester Business-Class-Kabine und Premium-Economy-Class wird auf folgenden zusätzlichen Strecken eingesetzt:

Ab 1. Juni 2025 auf allen Flügen zwischen Dubai und Lissabon (Rotation EK 191/192 und EK 193/194)





Ab 1. Juni zum zweiten täglichen Flug von und nach London Stansted (EK 067/068)





Ab 25. Juni auf der Strecke von und nach Dublin (EK 161/162)





Auf die Malediven ab 1. Juni auf EK 658/659 sowie ab dem 15. Juli auf den Flügen EK 656/657 und EK 660/661





Ab 15. Juli nach Hongkong als zweite chinesische Destination (Flugpaar EK 382/383)





Ab 10. August vier Mal pro Woche von und nach Kolkata (mittwochs, freitags, samstags und sonntags auf EK 572/573)





Ab 10. August auf den täglichen Colombo-Flügen EK 650/651, in Ergänzung zu den neu aufgenommenen A350-Flügen

Emirates bekräftigt die strategische Bedeutung Südafrikas als wichtiges Gateway für seine Afrika-Verbindungen und führt erstmals die Premium-Economy-Class sowie die neue Business-Class-Kabine nach Johannesburg und Kapstadt ein (Johannesburg ab 1. September täglich auf den Flügen EK 765/766 und ab 25. September auf EK 761/762; Kapstadt täglich ab dem 20. September (EK 770/771))

Emirates hat das Modernisierungsprogramm für seine Boeing 777- und Airbus A380-Flotte auf über 220 Flugzeuge ausgeweitet und setzt damit das ehrgeizigste Retrofit-Projekt der Luftfahrtbranche um. Die Investition in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar zielt darauf ab, die besten Kabinenprodukte und ein aussergewöhnliches Kundenerlebnis im gesamten weltweiten Streckennetz anzubieten. Die überarbeitete Emirates Boeing 777 verfügt über vier Beförderungsklassen mit 260 Sitzen in der Economy Class und 24 Sitzen in der Premium Economy Class. Die Business-Class-Sitze sind in einer 1-2-1-Konfiguration angeordnet und bieten Privatsphäre, Zugang zum Gang und Platz zum Arbeiten und Entspannen.