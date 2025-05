Mit Eurowings von Hamburg nach Marsa Alam

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Am 28. Oktober 2025 startet neue Direktverbindung von Hamburg nach Marsa Alam in Ägypten, die Eurowings Flüge starten jeweils am Freitag und Dienstag.

Nach mehrjähriger Pause kehrt Marsa Alam zurück ins Streckennetz am Hamburg Airport. Ab dem 28. Oktober 2025 fliegt Eurowings zweimal pro Woche nonstop von der Hansestadt zu dem beliebten Ferienort am Roten Meer – ein attraktives Angebot für Urlauber und Tauchbegeisterte. Damit steht Reisenden neben Hurghada nun wieder ein weiteres Ziel in Ägypten zur Auswahl. Die Flüge sind über die Website von Eurowings, die mobile App sowie in Reisebüros buchbar.

„Wir freuen uns sehr, unseren Passagieren mit Marsa Alam ein weiteres spannendes Urlaubsziel in Ägypten wieder anbieten zu können. Die Direktverbindung mit Eurowings ist eine ideale Ergänzung unseres bestehenden Streckennetzes zu beliebten Sonnenzielen – in diesem Fall sogar ganzjährig mit Badegarantie. Insbesondere für Tauchbegeisterte und Naturliebhaber eröffnet Marsa Alam ganz neue Möglichkeiten“, freut sich Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

Marsa Alam: Paradies für Taucher und Naturliebhaber

Marsa Alam gilt als Geheimtipp am Roten Meer. Die Region ist bekannt für ihre unberührten Strände, spektakulären Tauchspots wie das Elphinstone-Riff und eine außergewöhnlich artenreiche Unterwasserwelt. Auch abseits des Wassers locken zahlreiche Sehenswürdigkeiten, darunter Nationalparks, traditionelle Dörfer und archäologische Stätten.

Flugdetails nach Marsa Alam im Überblick

Die Direktverbindung von Eurowings bringt Reisende ab dem 28. Oktober 2025 zweimal wöchentlich nonstop von Hamburg (HAM) nach Marsa Alam (RMF). Die Flüge starten jeweils dienstags und freitags um 10:50 Uhr morgens in Hamburg und erreichen Marsa Alam nach einer Flugdauer von rund 5 Stunden. Damit gelangen Reisende komfortabel und ohne Umstieg direkt an das beliebte Urlaubsziel am Roten Meer. Tickets können über die Website oder die App von Eurowings sowie in Reisebüros gebucht werden.