Revolut und Wizz Air starten Partnerschaft

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Revolut, das globale Fintech-Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Kunden und Hunderttausenden Geschäftskunden weltweit, startet eine neue Partnerschaft mit Wizz Air.

Dank Revolut Pay können die mehr als 60 Millionen Kunden von Wizz Air ihre Flüge mit nur einem Klick bezahlen - zunächst in der App und ab Mai auch auf der Website. Revolut Kunden können damit Flüge bei Wizz Air buchen, ohne ihre Zahlungsdaten eingeben zu müssen. Durch die Auswahl von Revolut Pay beim Bezahlvorgang in der Wizz Air App (und in einigen Monaten auch auf der Website) können Kunden ihren Flug in Sekundenschnelle buchen und die Zahlung sicher über ihre Revolut App mit einem Passcode oder einer biometrischen Identifizierung autorisieren.

Im Rahmen der Partnerschaft erhalten alle neuen Revolut Nutzer bis zu 25 Euro Cashback, wenn sie sich anmelden und ihre ersten fünf Euro mit Revolut ausgeben. Revolut Pay Kunden sammeln zudem RevPoints – die Treuepunkte von Revolut – und können diese für Einkäufe mit Revolut Pay oder Wizz Air Flüge einlösen. Bis zum 4. April 2025 erhalten Kunden, die Wizz Air Flüge mit Revolut Pay bezahlen, sogar das Zehnfache an RevPoints (es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Wizz Air hat im vergangenen Jahr die Zahlungsmöglichkeiten an Bord erweitert und akzeptiert nun auch Zahlungen mit Revolut Karten. Revolut Pay ist Teil des Zahlungsangebots von Revolut Business und wurde 2024 von mehr als einer Million Kunden weltweit genutzt und von mehr als 25.000 Händlern akzeptiert.

Wizz Air: Europas führende Airline

Wizz Air wurde 2003 gegründet und ist eine der führenden Fluggesellschaften Europas. Seit ihrer Gründung hat sich die Airline schnell entwickelt und sich in der wettbewerbsintensiven Luftfahrtbranche etabliert. Heute bedient Wizz Air fast 800 Strecken in Europa und weltweit.

Alex Codina, General Manager Acquiring bei Revolut, sagt:

Wir freuen uns sehr, Wizz Air als Revolut Pay Partner an Bord zu haben und sie dabei zu unterstützen, die Customer Journey von Anfang bis Ende so reibungslos und sicher wie möglich zu gestalten. Gerade in der Reisebranche können Zahlungsprozesse sehr komplex und langwierig sein. Wir sind davon überzeugt, dass dies nicht der Fall sein sollte, und die Partnerschaft mit vertrauenswürdigen und innovativen Marken wie Wizz Air ermöglicht es uns, gemeinsam die Zukunft des Zahlungsverkehrs in der Branche zu gestalten.

Ian Malin, Chief Financial Officer (CFO) von Wizz Air, fügt hinzu:

Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Revolut, die unseren Kunden noch mehr Flexibilität und ein verbessertes Benutzererlebnis bietet. Mit Revolut erhalten unsere Kunden nicht nur die besten Wizz Air Angebote, sondern können auch Prämien sammeln, die sie bei künftigen Reisen und anderen Einkäufen einlösen können. Durch diese Partnerschaft erhalten 62 Millionen Wizz Air Passagiere Zugang zu den disruptiven Fintech-Lösungen von Revolut, zu günstigeren Zahlungsoptionen und letztendlich zu niedrigeren Flugpreisen.

