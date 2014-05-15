Boeing liefert 75ste Boeing 747-8 aus

Boeing konnte am 2. Mai 2014 den fünfundsiebzigsten Jumbo der neusten Variante ausliefern, die Boeing 747-8 Intercontinental wurde in Seattle der Lufthansa übergeben.

Lufthansa war bei der Passagierversion des neuen Jumbos Erstkunde, die Kranich Airline konnte ihre erste Boeing 747-8I im April 2012 übernehmen. Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um die dreizehnte Boeing 747-8I für Lufthansa. Der deutsche Flag Carrier hat bei Boeing 19 Boeing 747-8I in Auftrag gegeben. Mit diesem Modell werden im Lufthansa Streckennetz momentan zweiundzwanzig Destinationen bedient.