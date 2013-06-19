Boeing kann weitere Boeing 747-8I verkaufen

Korean Air hat bei Boeing an der Paris Air Show eine Kaufabsichtserklärung für fünf Boeing 747-8I Intercontinental und sechs Boeing 777-300ER unterzeichnet.

Der neue Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 3,6 Milliarden US Dollar. Diese Bestellung wird erst in das Bestellbuch von Boeing aufgenommen, sobald die Verträge finalisiert und unterzeichnet sind. Die südkoreanische Fluggesellschaft ist die einzige Airline welche sowohl den Boeing 747-8F Vollfrachter als auch die Boeing 747-8I Passagiervariante gekauft hat. Korean Air hat nun zehn Boeing 747-8I und sieben 747-8F in Auftrag gegeben.