Cathay kauft weitere Boeing 747-8 Vollfrachter

Cathay Pacific hat bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer Boeing drei weitere Boeing 747-8F Vollfrachter bestellt, der Auftrag entspricht einem Wert von rund einer Milliarde US Dollar.

Neben diesem Festauftrag hat die Fluggesellschaft aus Hongkong auch fünf Optionen auf die Boeing 777F gezeichnet. Mit der aktuellen Boeing 747-8 Bestellung hat Cathay insgesamt dreizehn Maschinen dieses Typs gekauft und will mit dem neuen Muster schrittweise die älteren Boeing 747-400 Frachter ersetzen. Der Flag Carrier Hongkongs betreibt momentan dreizehn Boeing 747-400 Vollfrachter und acht neue Boeing 747-8F Frachtflugzeuge.