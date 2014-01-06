Boeing 787-9 Dreamliner erreicht TIA

Mitte Dezember 2013 hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA der Boeing 787-9 die Type Inspection Authorization (TIA) erteilt.

Mit dieser Teilzulassung lässt die FAA nun auch eigenes Personal an Bord der Boeing 787-9 mitfliegen. Die TIA Freigabe gilt für Flugzeuge mit dem Trent 1000 Triebwerk von Rolls-Royce, das die ersten beiden Flugzeugen ZB001 und ZB002 antreibt. Für die zweite Antriebsvariante mit dem GEnx von General Electric wird laut Aussagen von Boeing die TIA in Kürze folgen. ZB021 ist der dritte Boeing 787-9 Prototyp, diese Maschine wird durch zwei GEnx-1B angetrieben.