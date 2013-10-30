Korean finalisiert Großauftrag bei Boeing

Diese Großbestellung über fünf Boeing 747-8 Intercontinental und sechs Boeing 777-300ER wurde im Juni an der Paris Air Show bekanntgegeben und konnte nun abgeschlossen werden.

In den Auftrag hat Korean Air noch eine zusätzliche Boeing 787 Dreamliner eingehandelt. Nach Angaben von Boeing hat die Bestellung nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 3,9 Milliarden US Dollar. Korean Air hat bei Boeing nun zehn offene Bestellungen für die Boeing 747-8, zehn Boeing 777 und elf Boeing 787. Korean ist ein treuer Boeing Kunde und betreibt rund 90 Maschinen aus dem Sortiment des US-amerikanischen Flugzeugbauers.