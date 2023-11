Mit Volotea von Berlin nach Straßburg

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Mit einer neuen Direktverbindung vom Flughafen Berlin Brandenburg ins französische Straßburg erweitert die Fluggesellschaft Volotea ihr Angebot in der Hauptstadtregion.

Ab sofort fliegt die spanische Airline zweimal pro Woche zum Aéroport de Strasbourg. Die Strecke wird jeden Montag und Donnerstag mit einem Airbus A320 geflogen. Straßburg ist nach dem norditalienischen Verona und der französischen Metropole Lyon das dritte neue Ziel in diesem Jahr von Volotea am BER.

Die Flugzeit vom BER nach Straßburg beträgt eine Stunde und 30 Minuten. Jeden Montag wird um 11.00 Uhr am BER gestartet mit Landung in Straßburg um 12.30 Uhr. Am Donnerstag ist Abflug am BER um 19.15 Uhr mit Ankunft in der französischen Stadt um 20.45 Uhr. Die Rückflüge von Straßburg stehen jeweils montags um 8.55 Uhr und donnerstags um 17.05 Uhr im Flugplan von Volotea.

Straßburg liegt im Zentrum des Elsass, einer Region im Nordosten Frankreichs. Die idyllische Stadt ist vor allem für ihren historischen Stadtkern mit den gut erhaltenen Fachwerkhäuschen, engen Gassen und hübschen Brücken bekannt. Die malerische Altstadtinsel „Grande Ile“ zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Weihnachtliche Stimmung kommt auf, wenn Frankreichs ältester Weihnachtsmarkt am 24. November seine Tore öffnet. Die Altstadt ist festlich geschmückt und erstrahlt dann im Lichterglanz. Straßburg ist eine moderne, internationale Metropole, in der EU-Institutionen wie der Europarat und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ihren Sitz haben.