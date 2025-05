Mehr Flüge von Bremen nach Kreta und Rhodos

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Deutlich mehr Flüge ab Bremen nach Kreta und Rhodos: Reisende aus dem Nordwesten haben jetzt viermal in der Woche die Gelegenheit, mit Sundair von Bremen in die Sonne Griechenlands zu reisen.

Nach Rhodos geht es immer mittwochs und sonntags. Die meisten Verbindungen gibt es perspektivisch aber auf die größte griechische Insel: Kreta wird aktuell donnerstags und samstags angeflogen. Die Anzahl der Flüge nach Heraklion auf Kreta wird mit Blick auf den Sommer aber Schritt für Schritt erhöht.

Ab dem 25. Mai fliegt – zusätzlich zum Sundair-Angebot – Aegean Airlines jeden Sonntag von Bremen nach Kreta. Zwei Wochen später wird die Insel dann auch freitags und ab Anfang Juli zusätzlich mittwochs angeflogen. „Dank Sundair und Aegean Airlines geht es also bis in den Oktober hinein jede Woche gleich sieben Mal von der Weser an das Ägäische Meer“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen, zum Bremer Angebot für die griechischen Inseln.

Von Sand- bis Palmenstrand: Kreta überzeugt mit seiner Vielfalt

Das ideale Zeitfenster für eine Reise auf die Mittelmeer-Insel ist groß: Bis in den Oktober gibt es auf Kreta die Chance auf viele, warme Sonnenstunden. Neben Sightseeing-Highlights wie den Palast von Knossos oder das Wandern durch die Samaria Schlucht, bietet die Insel aufgrund ihrer schlichten Größe zahlreiche Aktivitäten zum Zeitvertreib: Sand-, Palmenstrände und Lagunen laden zum Entspannen ein. Wohingegen das Psiloritis-Massiv aktive Urlauber nach einer Wanderung mit einem Panorama-Blick über die ganze Insel belohnt. Historische Touren und kulinarische Genüsse runden die Zeit auf Kreta für alle ab, die sich auf ein echtes Griechenland-Erlebnis freuen.

Rhodos: Zwischen kilometerlangen Sandstränden und UNESCO-Weltkulturerbe

Mit konstant warmen Temperaturen und 300 Sonnentagen im Jahr ist Rhodos eines der beliebtesten Reiseziele im Mittelmeer. Der ideale Ort, um einen Badeurlaub mit ausreichend Zeit für Kultur und Natur zu kombinieren. Ein Besuch der mittelalterlich geprägten Altstadt von Rhodos-Stadt und der Akropolis von Lindos dürfen bei einem Rhodos-Urlaub nicht fehlen. Und Wanderfreunde dürfen sich indes auf ruhige Dörfer und grüne Berglandschaften freuen. Wer danach sucht, stößt auf Rhodos auf echte, griechische Gastfreundschaft – in traditionellen Tavernen und gehobenen Restaurants.