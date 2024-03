Münster Osnabrück präsentiert Sommerflugplan 2024

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Ende März erfolgt am Flughafen Münster Osnabrück wieder der Wechsel zum Sommerflugplan 2024. Fluggäste können sich auf das stärkste Flugangebot seit dem Jahr 2008 freuen.

Besonders die gefragten Ziele Mallorca, Antalya und Kreta werden noch einmal deutlich aufgestockt. Auf die beliebte Baleareninsel fliegen im kommenden Sommer gleich vier Fluggesellschaften bis zu sechs Mal täglich. Neben Eurowings, Ryanair und SmartLynx Airlines startet dann auch Condor als neue Airline am FMO. Zusammen sorgen sie für das größte Mallorca-Angebot seit 16 Jahren.

Auf dem zweiten Platz der Urlaubsdestinationen am FMO liegt die türkische Riviera rund um Antalya. Mit bis zu acht täglichen Flügen in den Ferienzeiten werden im Sommer 2024 über 40 Prozent mehr Sitzplätze angeboten als in der Saison 2023. Nach Antalya starten mit SunExpress, Corendon Airlines und (neu) Mavi Gök Airlines, Pegasus Airlines und Air Anka insgesamt fünf Fluggesellschaften.

Auch auf die griechische Insel Kreta (Heraklion) geht es im Sommer noch häufiger als im vergangenen Jahr. Neben den vier wöchentlichen Verbindungen mit SmartLynx Airlines fliegt auch die Condor-Schwesterfluggesellschaft Marabu Airlines zweimal wöchentlich dorthin.

Neu: Spanisches Festland

Alicante an der Costa Blanca heißt das neue Ziel im FMO-Flugplan, das von der irischen Low-Cost-Airline Ryanair angeflogen wird. Des Weiteren startet Ryanair vom FMO nach Mallorca, auf die griechische Insel Korfu und nach Zadar an der kroatischen Adriaküste. Auch für Zadar und Korfu wurde der Flugplan erweitert und die Saison verlängert.

Die Verbindungen auf die Kanarischen Inseln Fuerteventura (jetzt zweimal wöchentlich) und Gran Canaria oder auf die griechischen Inseln Rhodos und Kos werden weiterhin mit SmartLynx Airlines im Auftrag des größten deutschen Reiseveranstalters TUI durchgeführt. Der ägyptische Badeort Hurghada wird von Air Cairo zweimal wöchentlich und zusätzlich von Corendon Airlines bis Ende Mai einmal pro Woche angeflogen. Mit GP Aviation geht es in diesem Sommer sogar fünfmal pro Woche in die kosovarische Stadt Pristina.

Lufthansa stockt auf

Erfreuliche Nachrichten gibt es für die beiden Lufthansa-Ziele Frankfurt und München. Die Kranich-Airline stockt die Kapazitäten mit mehr Frequenzen und größerem Fluggerät auf über 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus auf und startet achtmal täglich vom FMO. Im vergangenen Jahr kam Lufthansa auf 65 Prozent des Vergleichszeitraums. Über Frankfurt und München erreichen Fluggäste schnell und unkompliziert nahezu alle Ziele weltweit.

FMO