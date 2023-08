Lufthansa verkehrt mit A380 nach Singapur

Seit zwei Tagen verkehrt die Kranich Airline täglich mit dem Superjumbo von Frankfurt nach Singapur.

Der Lufthansa A380 verlässt Frankfurt jeweils um 22.05 und kommt in Singapur um 16.55 an, der Retourflug hebt um 23.55 in Singapur ab und die Ankunftszeit in Frankfurt ist um 05.55 geplant. Singapurs Changi Airport ist der am meisten frequentierte A380 Flughafen und ist der Heimatflughafen von Singapore Airlines. Vom Changi Airport aus werden die Städte Frankfurt, Hongkong, London, Los Angeles, Melbourne, Paris, Sydney Tokio und Zürich mit dem Airbus A380 angeflogen.