Emirates baut Angebot nach China aus

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Emirates erweitert seine Präsenz im Osten Chinas mit der Aufnahme einer täglichen Flugverbindung nach Hangzhou.

Emirates, die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt, wird ab dem 30. Juli 2025* eine tägliche Nonstopverbindung zwischen seinem Drehkreuz Dubai und Hangzhou anbieten. Hangzhou wird das fünfte Emirates-Ziel auf dem chinesischen Festland nach Peking, Guangzhou, Shanghai und Shenzhen.

Die neue Verbindung wird mit einer Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration und einer Gesamtkapazität von 2.478 Sitzen pro Woche bedient. Der Emirates-Flug EK310 startet um 9:40 Uhr in Dubai und landet um 22:00 Uhr in Hangzhou. Der Rückflug EK311 startet um 0:10 Uhr und landet um 4:55 Uhr in Dubai (Sommerflugplan, alle Zeiten sind Lokalzeiten).

Dank zwei täglicher Nonstopverbindungen jeweils ab Zürich und Genf nach Dubai bietet Emirates Reisenden ab der Schweiz bequeme Umsteigeverbindungen nach Hangzhou.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President und Chief Commercial Officer zur jüngsten Expansion der Fluggesellschaft auf dem chinesischen Festland: „Die Aufnahme der neuen Strecke zwischen Dubai und Hangzhou markiert einen entscheidenden Schritt für unsere Aktivitäten auf dem chinesischen Festland und in der gesamten ostasiatischen Region. Als aufstrebendes globales Drehkreuz für Innovation, E-Commerce und hochentwickelte Produktion wird Hangzhou neue Möglichkeiten für unser Passagier- und Frachtgeschäft eröffnen und den wichtigen wirtschaftlichen und technologischen Austausch zwischen dem Nahen Osten und China weiter stärken.“

„Die Aufnahme eines fünften Ziels in unser Streckennetz auf das chinesische Festland wird nicht nur die Konnektivität für Reisende verbessern, sondern auch Unternehmen einen effizienten Zugang zu und von wichtigen ostasiatischen Märkten bieten. Diese Expansion ist Teil unserer globalen Wachstumsstrategie und positioniert Emirates als bevorzugte Fluggesellschaft, wenn es darum geht, die Welt mit florierenden Wirtschaftskorridoren des chinesischen Festlandes und darüber hinaus zu verbinden. Wir danken den lokalen Behörden für ihre wertvolle Unterstützung dieser neuen strategischen Strecke und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele für eine verbesserte globale Konnektivität“, so Adnan Kazim weiter.

Die auf der neuen Verbindung eingesetzte Emirates Boeing 777-300ER bietet acht First-Class-Suiten, 42 versetzte Business-Class-Sitze sowie 304 ergonomisch gestaltete Economy-Class-Sitze. Reisende geniessen das vielfach ausgezeichnete Inflight-Entertainmentsystem ice, das über 6.500 On-Demand-Kanäle in mehr als 40 Sprachen, inklusive Chinesisch, bietet sowie eine regional inspirierte Küche mit beliebten chinesischen Gerichten und Nachspeisen.

Mit seinem umfangreichen Streckennetz und hochmodernen Einrichtungen wird Emirates SkyCargo die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und den VAE weiter stärken und gleichzeitig die Rolle von Hangzhou als wichtiges Frachtdrehkreuz und grenzüberschreitendes Tor für E-Commerce festigen. Emirates SkyCargo wird die neue Strecke nach Hangzhou nutzen, um seine Frachtpräsenz in Ostasien auszubauen und die steigende Nachfrage nach zuverlässigen Luftfrachtlösungen zu befriedigen. Das neue Flugangebot verkürzt zudem Transitzeiten und ermöglicht einen schnelleren und effizienteren Transport von hochwertigen und zeitkritischen Gütern wie Elektronik, E-Commerce-Produkten, Pharmazeutika und verderblichen Waren zwischen dem chinesischen Markt und wichtigen Regionen wie Afrika, Lateinamerika und den Mitgliedstaaten des Golfkooperationsrat (GCC).

Emirates wird ab dem 30. Juli insgesamt 49 wöchentliche Flüge von seinem Drehkreuz auf das chinesische Festland anbieten, darunter jeweils zwei tägliche Verbindungen nach Peking und Shanghai, tägliche Flüge nach Guangzhou und Shenzhen sowie die neue tägliche Verbindung nach Hangzhou. Die kontinuierliche Expansion von Emirates nach Festlandchina spiegelt die vertiefenden bilateralen Beziehungen zwischen den VAE und China wider und unterstreicht das langjährige Engagement von Emirates, die Ziele der Belt-and-Road-Initiative voranzutreiben. Als wichtiges Bindeglied zwischen China und den aufstrebenden Märkten in Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika ist Emirates über das Drehkreuz Dubai bestens positioniert, um Fachleute, Unternehmer und Investoren aus diesen wachstumsstarken Regionen optimal mit Hangzhou, einem dynamischen Zentrum für Technologie und Innovation, zu verbinden.

*Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen