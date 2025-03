Emirates mit weiteren Airbus A350 Zielen

Emirates Airbus A350 (Foto: Emirates)

Emirates übernimmt weitere Airbus A350 und erweitert das Airbus A350 Netzwerk um sieben neue Destinationen.

Nachdem Emirates in Kürze weitere neu ausgelieferte A350 in den Liniendienst aufnimmt, gibt die Airline nun die nächsten sieben Städte bekannt, die mit der neuesten Kabineninnovationen der Airline bedient werden. Mit der neuesten Erweiterung der A350-Flotte baut die Airline die Anzahl ihrer Kurz- und Mittelstreckenziele im Nahen Osten und in Europa aus. Zum ersten Mal wird die Emirates A350 auch in Afrika und Südostasien eingesetzt.

Emirates Airbus A350-900 (Foto: Emirates)

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, erklärt:

Unsere strategische Expansion der A350 in verschiedenen Regionen im Nahen Ostens, Europa, Afrika und Südostasien baut auf der betrieblichen Flexibilität und Effizienz des Flugzeugs auf und bietet gleichzeitig mehr Kunden eine Auswahl an Premium-Reiseoptionen, sowie die Möglichkeit, unsere neueste Generation der Innenausstattung in der Business Class und Premium Economy Class zu erleben. Hinzu kommen zahlreiche durchdachte Details in jeder Kabine, die jetzt auf Flügen zu noch mehr Zielen verfügbar sind. Mit der Einführung dieses Flugzeugs und der Aufstockung bestehender Flugpläne nimmt Emirates auch weiterhin eine überzeugende Wettbewerbsposition als Airline der Wahl für anspruchsvolle Reisende ein, die auf der Suche nach einem einzigartigen Angebot an Flugverbindungen und einem gehobenen Borderlebnis sind, das sie bei keiner anderen Fluggesellschaft finden.

Die neuesten A350-Modelle von Emirates werden den Linienbetrieb zu folgenden Zielen aufnehmen:

Emirates wird die A350 ab dem 1. Juni sechsmal wöchentlich (ausser dienstags) nach Tunis einsetzen (EK 747/748)*

Amman wird ab dem 1. Juni täglich bedient (EK 905/906)*

Erstlandung und Aufnahme des täglichen Flugbetriebs nach Istanbul ab 1. Juli (EK 117/118)*

Einsatz ab 1. Juli nach Damman in Saudi-Arabien (EK 827/828)*

Der Betrieb der Emirates A350 nach Südostasien startet am 1. August mit einem täglichen Flug nach Ho Chi Minh City (EK364/365)*

Ab dem 3. August dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und sonntags) nach Bagdad (EK 941/943)*

Ab dem 1. September täglich nach Oslo (EK 159/160)*

Entsprechend der Aufnahme neuer Flugzeuge in der Flotte, wird Emirates in den kommenden Monaten weitere A350-Destinationen, darunter auch Langstrecken-Ziele, bekannt geben.

Zusätzlich zu den neu aufgenommenen Städten wird Emirates mehr A350-Flüge nach Bahrain und Kuwait anbieten. Bahrain wird mit Aufnahme eines dritten täglichen Fluges (EK 835/836) ab 1. Juni ausschliesslich mit der A350 bedient. Kuwait erhält einen zweiten A350-Flug auf der täglichen Rotation EK 857/858. Ausserdem begrüsst Bologna seine erste A350 am 1. Juni, einen Monat vor dem zuletzt angekündigten Termin.

Die Emirates A350 verfügt über drei geräumige Kabinenklassen mit 312 Sitzplätzen, darunter 32 Business-Class-Liegesitze der neuesten Generation in einer 1-2-1-Konfiguration und einer Minibar für Snacks, 21 Premium-Economy-Class-Sitze und 259 grosszügig angeordnete Economy-Class-Sitze. Die neuesten Produkte an Bord spiegeln das Engagement der Fluggesellschaft wider, ihren Passagieren ein Premium-Erlebnis mit noch höherem Komfort in allen Kabinenklassen zu bieten.

Neben den neuesten Emirates-Produkten und dem preisgekrönten Service können sich Kunden auch auf modernste technische Raffinessen freuen: kabelloses Aufladen von elektronischen Geräten in der Business Class, elektrische Jalousien mit dem Emirates Ghaf-Baummotiv, neue Touchscreen-Ruftasten auf den Bildschirmen des ice-Bordunterhaltungsprogramms, digitale Menüs auf den ice-Bildschirmen, 60-Watt-USB-C-Ladestationen an jedem Sitz und die Option zwei Bluetooth-Verbindungen für Kopfhörer zu koppeln. Die nächste Generation des ice-Bordunterhaltungsprogramms der Fluggesellschaft bietet kinoreife Bildschirme mit atemberaubenden 4K- und 4K-HDR-Auflösungen auf extrem reaktionsschnellen Touchscreens für nahtlose Navigation und vieles mehr.

Tickets für Emirates-Flüge zu den sieben A350-Destinationen sind nun verfügbar und können online auf emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555 sowie im Reisebüro gebucht werden. Weitere Informationen rund um die Emirates A350 gibt es hier.

*Bei einer früheren Auslieferung der Fluggeräte wird Emirates den Einsatz des Airbus A350 vorziehen.